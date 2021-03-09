Под Ярославлем произошло тройное ДТП с участием Audi, Mercedes и Nissan

В Переславском районе Ярославской области 8 марта около 13:30 на трассе «Москва - Холмогоры» произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей вылетел не обочину дороги и перевернулся. В пресс-службе регионального УМВД России сообщили, что в ДТП обошлось без пострадавших.

Очевидцы происшествия рассказали о ДТП в социальной сети в «Вконтакте» в группе «Ярославль LIVE». По информации очевидцев, автомобиль Audi, под управлением 31-летнего мужчины, уходя от столкновения с выехавшим на полосу встречного движения автомобилем Mercedes, свернул к обочине дороги. Машину закрутило и выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan. Затем автомобиль Audi вылетел в кювет и перевернулся.

28-летняя пассажирка автомобиля Audi рассказала, что они выбирались из машины через разбитые окна. «Сотрудники ДПС думали, что есть погибшие — настолько сильные повреждения. Сказали, что теперь мы можем праздновать второй день рождения»,— написала в соцсети пассажирка.

Дарья Сабаева