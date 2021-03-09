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Саратовские власти отказались вводить «налог на природу»

В Саратовской области плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) взиматься не будет. Это следует из постановления облправительства за подписью вице-губернатора Романа Бусаргина.

О том, что в регионе не будет вводиться «налог на природу», стало известно в ноябре прошлого года, но только сейчас это решение было закреплено документом.

В регионе насчитывается 85 ООПТ, наиболее посещаемыми из которых считаются природный парк «Кумысная поляна», памятники природы «Кудеярова пещера», Утес Степана Разина, Куриловская тюльпанная степь, Саратовский горпарк и другие.

Марина Ковалева


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