В Тюменской области выявили 76 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки на территории Тюменской области выявили 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили 32 041 случай коронавируса. Более 30 тыс. человек выздоровели, еще 305 пациентов скончались.

За последние сутки в России подтверждено 9 445 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 342 474 случая заражения. За весь период по России умерли 89 809 человек, выздоровели — более 3,9 млн человек.

Михаил Мананников