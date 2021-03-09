Омская прокуратура выявила 1,3 тысячи нарушений в организации питания школьников

Прокуратура Омской области по результатам проверки образовательных организаций на предмет соблюдения законодательства в организации питания детей сообщила о 1,3 тыс. выявленных нарушений. Для их устранения внесены 456 представлений. В суд направлено 34 исковых заявления, возбуждено 128 дел об административных нарушениях и объявлено одно предостережение.

По данным прокуратуры, образовательные учреждения принимали продукты при отсутствии документов, подтверждающих их качество и безопасность, использовали продукты, недопустимые в питании детей, а также нарушали условия и сроки хранения пищи. Кроме того, были выявлены случаи хранения «просрочки», отклонения от утвержденного меню и многочисленные нарушения норм питания и технологии приготовления блюд. Состояние кухонных помещений, складов и оборудования в некоторых организациях также оказалось неудовлетворительным.

Прокуроры также оставили вопрос о денежной компенсации за двухразовое бесплатное питание более чем 400 детям с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому.

Юлия Демкина