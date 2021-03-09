09 марта, вторник
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Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за тумана

Днем во вторник местами в Самарской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В настоящее время в Самарской области сохраняется облачная с прояснениями погода. Местами в регионе пройдет небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, ночью в среду и четверг в Самарской области местами произойдет похолодание до -23...-28 °С. В этот период в регионе будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Георгий Портнов


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