Скончался эколог Александр Водяник

В понедельник, 8 марта, умер эколог, член экспертного совета Минстроя РФ по комфортной среде Александр Водяник. Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

Александр Водяник с 1999 года являлся учредителем и директором Научно-Исследовательского Центра экологических ресурсов «ГОРО». В 2003 году занимал должность заместителя директора Ботанического сада ЮФУ, а с 2005 по 2007 год являлся директором. Господин Водяник был экспертом конструкторского бюро «Стрелка» в Ростове. В 2019 году был приглашен на должность советника главы Краснодара Евгения Первышова. В городе эколог занимался решением задач по формированию комфортной городской среды и «зеленого каркаса». Господину Водянику было 62 года.

Наталья Шинкарева