Аномальные холода ожидают в Нижнем Новгороде с 9 по 13 марта

Аномально холодная погода установится в Нижнем Новгороде и области с 9 по 13 марта, сообщили в региональном управлении МЧС. Прогнозируется, что температура воздуха опустится на 14°C ниже климатической нормы, которая составляет до -7°C.

По данным Верхне-Волжского управления ГМС, во вторник, 9 марта, ожидается до -13°C, к вечеру — до -23°C. 10 марта температура воздуха опустится до -19°C, ночью — до -26°C.

Нижегородцев просят быть внимательными при использовании приборов для обогрева. В МЧС напоминают, что для этих целей нельзя использовать газовые плиты и духовки, а также самодельные и неисправные приборы.

Анастасия Еремина