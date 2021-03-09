Количество умерших в Башкирии выросло почти на 22% По показателю смертности республика занимает четвертое место в ПФО

По данным Росстата, общий коэффициент смертности (отношение числа умерших к среднегодовой численности населения) в Башкирии в 2020 году по сравнению с предыдущим вырос на 23%, число умерших увеличилось на 21,8% (на 10 тыс. человек), сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин. По показателю смертности республика занимает четвертое место в ПФО и 39 место в России.

Основные причины смертности — болезни системы кровообращения (37%), органов дыхания (13%), новообразования (11%), внешние причины (6,5%).

Минздрав республики планирует снижать смертность профилактикой заболеваний, мониторингом доступности и качества медпомощи, повышением доступности высокотехнологичной медпомощи. На диспансерном учете сегодня состоят 2,5 млн человек с хроническими заболеваниями. К концу текущего года коэффициент смертности должен снизиться на 14%, планируется сохранить жизни 8,5 тыс. человек, сообщил Максим Забелин.

Влада Шипилова