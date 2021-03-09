09 марта, вторник
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре из-за ремонта коммуникаций перекрыто движение на ул. Молодогвардейской

Аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 900 мм стали причиной перекрытия движения транспорта по ул. Молодогвардейской в Самаре во вторник. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью «РКС-Самара».

«Поскольку водовод проходит под проезжей частью улицы, автомобильное движение по Молодогвардейской между улицами Полевой и Первомайской будет остановлено до окончания работ»,– говорится в сообщении.

Предполагаемое время окончания работ – 21:00 (MSK+1) во вторник. После окончания ремонта подрядчик заасфальтирует указанный участок. На время работ жители ближайших домов обеспечены водой.

Георгий Портнов


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