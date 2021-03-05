Главы Адыгеи доложил о ходе реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда»

Сегодня в режиме видеоселектора Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

На мероприятии присутствовали руководители и представители министерств, федеральных служб и ведомств, главы регионов. От Адыгеи в заседании принял участие Глава республики Мурат Кумпилов.

Говоря о реализации на местах нацпроектов и госпрограмм, вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул важность личного контроля глав территорий за освоением бюджетных средств. Особо было указано на обеспечение стопроцентной контрактации по запланированным до конца года мероприятиям.

Кроме того, вице-премьер России акцентировал внимание участников заседания на мероприятиях по Комплексному развитию территорий и по программе «Стимул», нацеленной на ускоренные темпы жилищного строительства, а также сокращение финансовых и временных издержек при строительстве подводящей инфраструктуры.

Отдельно была подчеркнута важность активного участия регионов в Общероссийском голосовании за объекты благоустройства. С 26 по 30 мая оно пройдет на специальном сайте Минстроя России http://1.gorodsreda.ru. Перед субъектами стоит задача обеспечения информационного сопровождения кампании и прозрачности голосования.

В ходе заседания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил вице-премьеру России о реализации в республике нацпроекта «Жилье и городская среда». Отмечено, что в прошлом году регион ввел 258 тыс. кв. метров жилья, в этом планируется – около 300 тыс. кв. метров. На рынке строительства работают 34 застройщика. Выдано 59 разрешений на возведение 150 многоквартирных домов в течение 5 лет. В рамках исполнения Индивидуальной программы социально-экономического развития РА разработана проектно-сметная документация для создания в Майкопе инженерной инфраструктуры к почти 1,8 тыс. земельным участкам, выдаваемым многодетным семьям. На сегодняшний день Адыгея ведет подготовку для заключения договора по программе «Стимул», разработанной Минстроем России. Определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной застройки. Также было подчеркнуто, что республика досрочно завершает региональную программу по переселению граждан из ветхого жилья.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил положительные темпы введения жилья в республике, эффективную реализацию нацпроекта «Безопасные и качественны дороги», а также высокую контрактацию по федеральному проекту «Чистая вода».