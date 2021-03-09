В Екатеринбурге на 58% выросло число преступлений с использованием IT

За 2020 год в Екатеринбурге самый высокий всплеск был зарегистрирован среди преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, сообщил на заседании гордумы врио начальника УМВД по городу Андрей Швыдченко.

По его данным, в 2019 году полицией было зарегистрировано более 2,8 тыс. преступлений подобного рода, в 2020 году показатель вырос на 58% и составил более чем 4,5 тыс. преступлений. Рост мошенничеств составил 136% — с 841 факта в 2019 году до 1919 фактов в 2020 году.

«Жертвами мошенничества становились граждане всех возрастов. Анализ показал, что значительная часть пострадавших знали о схемах мошенничества, но все равно стали потерпевшими, — отметил господин Швыдченко. — Так, одна пенсионерка трижды была обманута мошенниками, хотя с ней проводили профилактические беседы. На вопрос о том, почему вновь так произошло, пенсионерка отвечала: "Они были слишком убедительными"».

Врио начальника УВМД по Екатеринбурга пожаловался, что преступления раскрываются непросто, так как преступники используют разные программные обеспечения. В частности, отследить звонящего мошенника трудно из-за переадресации звонков. Кроме того, часть преступлений совершается людьми, которые находятся далеко за пределами России.

По словам Андрея Швыдченко, в последнее время становится распространенный способ мошенничества на сервисах онлайн объявлений «Юла» и «Авито». «После размещения объявление в первую очередь начинают звонить мошенники и предлагают заключить безопасную сделку, для чего отправляют QR-код. Переходя по нему, пострадавший оказывается на поддельной странице сайта банка, где получателем средств является мошенник»,— рассказал он.