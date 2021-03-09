Ростовская область вошла в список регионов с высоким уровнем коррупции

Одним из коррумпированных регионов России стала Ростовская область. Об этом в сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

Как отмечается в сообщении, лидером по уровню коррупции стала Москва. Также в список вошли Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская область, Дагестан и Пермский край. По словам господина Балдина, в регионах, где выявлен высокий уровень коррупции, «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически значимых решений, а также расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.

Наталья Шинкарева