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Астраханский предприниматель подозревается в неуплате почти 3 млн рублей налогов

В Кировском районе Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, предприниматель представил в налоговый орган декларации за 2018-2019 годы, в которых указал ложные сведения относительно размера площади используемых им помещений, в связи с чем уклонился от уплаты свыше 2,9 млн руб. налогов.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в управлении.

Мария Шахрай


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