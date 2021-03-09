«Красинвест» выиграл конкурс на достройку терминала в аэропорту Южно-Сахалинска

Красноярское ООО «Красинвест» выиграло конкурс на достройку пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает «Интерфакс». Инвестиции компании в проект составят 12,5 млрд руб.

Планируется, что в рамках соглашения с правительством Сахалинской области будет создано СП с компанией, которое достроит терминал и в дальнейшем займется его управлением. Завершить работы по достройке планируется за 18 месяцев.

С прежним генподрядчиком (ООО "Сахалинская механизированная колонна N68") контракт был расторгнут в октябре 2020 года. Как ранее сообщал «Ъ», компания должна была закончить строительство к 1 ноября 2020 года, но не сделала этого: отставание по срокам составляло не менее девяти месяцев. Сообщали власти региона.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Красинвест» принадлежит (100%) АО «Базовый аэропортовый оператор» (Москва).

Анна Егорова