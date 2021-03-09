Пассажиропоток на субсидируемых рейсах в Кольцово вырос на 61%

По итогам первых двух месяцев 2021 года число пассажиров субсидируемых рейсов в аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») увеличилось на 61%, сообщили в пресс-службе аэропорта. При этом загрузка кресел увеличилась на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-феврале на данных маршрутах обслужено более 36,6 тыс. пассажиров, средняя загрузка рейсов превысила 74%.

Самими востребованными стали рейсы в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Омск, Саратов и Барнаул — их загрузка превысила 87%. Полеты по данным маршрутам выполняются при софинансировании правительства Свердловской области.

«Постановление №1242 предполагает выделение из федерального и регионального бюджетов субсидий авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы между регионами России. Механизм позволяет авиаперевозчикам предлагать билеты по доступным ценам, а пассажирам — осуществлять прямые перелеты в российские города без пересадки в Москве», — пояснили в пресс-службе.

Всего в 2021 году из Кольцово запланировано выполнение субсидируемых рейсов по 22 маршрутам. В январе-феврале полеты выполнялись по 17 маршрутам авиакомпаниями Red Wings, «Ямал» и «РусЛайн». Отмечается, что Свердловская область по количеству субсидируемых рейсов занимает лидирующие позиции в стране.