Уголовное дело возбуждено в Омске из-за смерти женщины с детьми во время пожара

В Омской области возбуждено уголовное по факту пожара, который произошел 7 марта в жилом доме в селе Большие Уки. Следствие считает, что 23-летний хозяин дома, планируя ремонт бензопилы, занес в дом пластиковую емкость с бензином и, чтобы отогреть ее, поставил к печи. В результате произошел пожар. Мужчина успел вынести из дома 5-месячного сына, но вернуться в горевший дом не смог, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Омской области.

В результате пожара погибли 25-летняя женщина и двое детей – пяти и трех лет. Младенец госпитализирован с ожогами. В отношении главы семьи возбуждено уголовное дело – он подогревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза.

Оксана Павлова