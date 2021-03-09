Волгоградца задержали за хранение крупной партии наркотиков

В Кировском районе Волгограда сотрудники УМВД задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков, совершенные в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба управления.

Как уточнили в ведомстве, 67-летний мужчина хранил в своем доме свертки с морфиносодержащим запрещенным веществом весом более 656 г. «Изъятой массы наркотика хватило бы для изготовления несколько десятков тысяч разовых доз», — отметили в пресс-службе.

Следствие выясняет происхождение наркотика и цель, с которой волгоградец его хранил.

Мария Шахрай