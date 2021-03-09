В Екатеринбурге за 2020 год втрое выросло число поддельных купюр

В 2020 году в Екатеринбурге количество фактов выявления поддельных купюр выросло втрое. Об этом на заседании гордумы сообщил врио начальника УМВД по Екатеринбурга Андрей Швыдченко.

По его словам, в прошлом году сотрудники полиции «столкнулись с валом поддельных купюр». Так, на территории Екатеринбурга в 2020 году было выявлено 924 купюры, в 2019 году их было 368. «К концу года количество преступлений удалось снизить. Однако проблема с поддельными деньгами характерна не только для Екатеринбурга, но в целом для России»,— отметил господин Швыдченко.

Купюры номиналом 5 тыс. руб. в 2020 году пытались сбыть 875 раз, номиналом в 2 тыс. руб. — 13 раз, в 1 тыс. руб. — 47 раз. «В день к нам поступает от десяти до 20 заявлений о поддельных купюрах. В основном сбыт происходит в небольших торговых точках и на рынках. Встречаются случаи, когда даже сотрудники финансово-кредитных организаций не могут выявить поддельные купюры и обращаются в полицию»,— рассказал врио начальника УВМД по Екатеринбургу.

По его словам, сбыт поддельных банкнот происходит не только на территории Екатеринбурга, но также всей Свердловской области и России. Чаще всего преступники для сбыта поддельных купюр приезжают в Свердловскую область из соседних регионов — Челябинской и Тюменской областей.

Анастасия Реутова