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Петербург не вошел в число регионов - лидеров по уровню коррупции

Москва, Татарстан, Ставропольский край и Подмосковье лидируют в России по числу выявленных случаев взяточничества за прошлый год. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

По его словам, низкий уровень коррупционных преступлений в Мурманской, Костромской и Магаданской областях, на Чукотке и в Адыгее, сообщает РИА «Новости». Петербург не попал ни в число самых коррумпированных, ни в число наименее коррумпированных регионов страны. При этом летом прошлого года Генпрокуратура РФ отнесла Петербург к регионами с наименьшим уровнем коррупции.

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