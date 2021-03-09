В Красноярске грабителя курьера по доставке еды осудили на 1,5 года условно

В Красноярске осужден местный житель за ограбление курьера по доставке еды. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

По данным полиции, мужчина подошел к курьеру одного из сервисов по доставке еды, открыл его рюкзак и пытался похитить содержимое. Курьер оказал сопротивление, но грабитель применил по отношению к нему физическую силу, забрал еду и скрылся.

Преступником, по данным полиции, оказался ранее судимый за грабеж 25-летний красноярец, который признался в том, что похищенное съел.

Анастасия Вещикова, Красноярск