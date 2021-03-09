Струдников нижегородских военкоматов начнут прививать от COVID-19 с 9 марта

Сотрудников военкоматов Нижегородской области с 9 марта начнут прививать от коронавируса COVID-19 в преддверии весеннего призыва, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Вакцинирование пройдет в два этапа препаратом «Гам-ковид-вак» (Спутник V). Перед началом процедуры сотрудники военкоматов пройдут медицинский осмотр, ознакомятся с препаратом и подпишут добровольное согласие на вакцинацию.

Прививочная кампания с 9 марта стартует еще в 25 регионах дислокации войск ЗВО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до работы с призывниками в этом году допустят только сотрудников с антителами к коронавирусу.

Анастасия Еремина