Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вернуть шестидневное обучение в школах в четвертой четверти, чтобы учащиеся выпускных классов могли подготовиться к сдаче ЕГЭ. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве. Этот вопрос глава предложил обсудить министерству образования с учителями и родителями. «Несмотря на коронавирусную инфекцию у детей судьбы не должны рушиться. Судьба ребенка — это хорошие баллы на ЕГЭ, потому поступление в хороший вуз»,— отметил Радий Хабиров.

При этом он пояснил, что мера будет носить временный характер. «А базово мы договорились, что суббота и воскресенье — это святые дни для детей и родителей, чтобы они вместе побыли»,— напомнил глава.

Влада Шипилова