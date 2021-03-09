«США возвращаются к ручному управлению»

Киев может ввести санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского вслед за Соединенными Штатами. Такую возможность не исключила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. На прошлой неделе Коломойскому и его семье запретили въезд в США. Госдепартамент считает предпринимателя причастным к коррупционным преступлениям в период, когда тот возглавлял Днепропетровскую область. В офисе украинского президента заявили, что намерены сломать систему, в которой доминируют олигархи, и поблагодарили американских партнеров за поддержку. По мнению обозревателя “Ъ” Максима Юсина, на фоне обострения конфликта в Донбассе особое значение для Киева приобретают отношения с Западом и в первую очередь с США.

На минувшей неделе в отношениях Украины с главным союзником и спонсором — Соединенными Штатами — произошло знаменательное событие. Госсекретарь Тони Блинкен объявил о введении санкций в отношении одного из самых богатых и влиятельных людей Украины — олигарха Игоря Коломойского. При этом поводом для санкций стали не некие действия Коломойского, направленные против США, а его якобы «коррупционная деятельность» внутри своей страны. Тем самым Вашингтон предельно четко обозначил свои цели и задачи на украинском направлении — отныне именно он будут определять, кого из украинских политиков и крупных бизнесменов считать перспективным, договороспособным, а кого — опасным, подлежащим искоренению.

И не важно, что в данном случае речь идет о давнем деловом партнере и политическом союзнике президента Зеленского. Главу украинского государства просто ставят перед фактом.

В Вашингтоне пришли к выводу, что союза Зеленского с Коломойским больше быть не должно.

Вопросы и сомнения не предусмотрены. Указание получено, его надо выполнять, а не обсуждать.

Именно так руководство Украины и поступило. Сразу после получения известия о введенных против Коломойского санкциях США офис президента Зеленского заявил, что Киев благодарен своим международным партнерам за «поддержку в борьбе с влиянием олигархов» и что необходимо «преодолеть систему, в которой доминируют олигархи» во имя «экономического процветания и евроатлантической интеграции».

Тем самым президент Зеленский признает, что без руководящей и направляющей роли Соединенных Штатов он не в состоянии «преодолевать» олигархическую систему. В противном случае, не совсем понятно, чего он ждал полтора года, в течение которых находится у власти.

Неужели офису президента было неизвестно о «коррупционной деятельности» Коломойского, за которую его сегодня наказывает Госдеп? В это сложно поверить. Все в Киеве все знали. Но терпели. И не мешали тому, что в собственности олигарха по-прежнему находятся многомиллиардные активы, что он контролирует один из основных медиаресурсов в стране — телеканал «1+1», что по его квоте избрана целая группа депутатов Верховной рады, причем большинство из них представляют партию Зеленского «Слуга народа».

И только теперь, после сигнала из Вашингтона, президент, наконец-то, набрался смелости и выступил против своего бывшего спонсора. Получается, что именно администрация Джо Байдена раскрыла Зеленскому глаза на происходящее в его стране.

Все это настолько унизительно, что хочется спросить: это и есть та самая пресловутая гiднiсть (достоинство), за которую, если верить украинскому патриотическому дискурсу, люди стояли на майдане?

Зеленский, который вмиг отрекся от своего «крестного отца» в политике, показал всем, насколько ценит своих союзников, насколько верен своим формальным и неформальным обязательствам. Одного окрика из Вашингтона оказалось достаточно, чтобы все эти обязательства забыть.

Есть и еще один момент. Если для решения судьбы Коломойского хватило одного заявления Госдепа, то где гарантия, что к другим крупнейшим бизнесменам Украины отнесутся иначе? Чем так уж принципиально отличается Коломойский от самого богатого человека Украины Рината Ахметова? Или других миллиардеров, включая бывшего президента Петра Порошенко?

Получается, что теперь все они висят на волоске и зависят от доброй (или не слишком доброй) воли Госдепартамента или даже американского посольства.

Президент Украины показал, что готов отречься от них при первом же тревожном сигнале.

Все это не добавляет стабильности стране, и без того раздираемой борьбой между различными группами влияния. И нет уверенности в том, что слепая, безоговорочная ориентация на Вашингтон поможет сохранить ту систему сдержек и противовесов, которая создавалась десятилетиями и худо-бедно позволяла украинской элите сохранять хоть какой-то баланс сил.

Команда Зеленского этот баланс разрушает на глазах. Вопрос в том, сумеет ли она создать хоть что-то взамен.

Ну а что касается США, то они четко показали: безвременье, установившееся после смены администрации, закончилось. Вашингтон, который при Дональде Трампе уделял Украине не слишком пристальное внимание, больше не станет пускать дело на самотек и возвращается к более надежному режиму ручного управления.

Причем проявится это, видимо, не только во внутренней политике, но и в болевых точках украино-российских отношений, главная из которых — Донбасс. То, какую тактику изберет Киев в отношении Донецка и Луганска, как станут вести себя на линии разграничения украинские вооруженные силы, в значительной (а может быть, в решающей) степени будет зависеть от позиции Соединенных Штатов.