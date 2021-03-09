В Ярославской области еще несколько больниц возвращаются в штатный режим

В Ярославской области в связи с улучшением эпидемиологической обстановки медицинские учреждения продолжают поэтапное возобновление оказания плановой медпомощи, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным пресс-службы, в частности в обычном режиме возобновляется прием пациентов в ярославской больнице №2 по профилям «неврология», «терапия» и «акушерство, гинекология». Также возобновлено оказание специализированной медпомощи по профилю «инфекционные болезни» в экстренной форме. В больнице №1 города Рыбинска в штатный режим работы переведены койки, предназначенные для приема пациентов по профилю «гинекология».

В сообщении отмечается, что при возвращении к обычному режиму работы медучреждений, в них сохраняется требование обязательного предварительного осмотра пациентов врачом-терапевтом, во время которого проводится термометрия и пульсоксиметрия. Кроме того, остается ограничение на посещение пациентов в стационарных отделениях больниц.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в начале марта пять медицинских учреждений Ярославской области вернулись к стандартному режиму работы. В региональном департаменте здравоохранения и фармации отметили, что возобновление экстренной и плановой госпитализации в больницах Ярославской области началось в конце января 2021 года.

Антон Антонов