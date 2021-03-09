«Агросила» намерена увеличить выручку в 2021 году до 49 млрд рублей

Компания «Агросила» планирует в этом году нарастить свою выручку до 49 млрд руб., что будет больше на 6% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом сообщает ТАСC со ссылкой на гендиректора холдинга Светлану Барсукову.

«На 2021 год "Агросила" планирует получить выручку более 49 млрд рублей (минимум на 6% больше уровня в 2020 года)», — уточнили в компании.

Отмечается, что холдинг также намерен улучшить финансовые показатели за счет расширения ассортиментной линейки продукции.

Напомним, по итогам 2020 года выручка «Агросилы» составила 46,5 млрд руб., что на 21% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"