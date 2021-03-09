Женщина погибла в ДТП с участием грузовика на трассе в Удмуртии

33-летняя водитель Renault Sandero столкнулась с грузовиком Renault под управлением 38-летнего мужчины на 107 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» в Удмуртии около 13:30 8 марта. Проводится расследование, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Установлено, что водитель легковой машины не справилась с управлением и наехала на дорожное ограждение справа, после чего автомобиль отбросило на встречную полосу. В результате ДТП она скончалась. Ее пассажир — 10-летняя девочка — получила травмы. Ее перевозили на переднем сидении без использования детского кресла. Водитель грузовика также получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.