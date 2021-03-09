Экспертиза оценила изъятие участка под кафе «Марья» почти в 26 млн рублей

В краевой арбитраж поступило заключение эксперта о выкупной стоимости кафе «Марья» и участка под ним на ул. Ленина, 70б. Об этом сообщается в материалах дела на сайте арбитража. Сотрудник ООО «Бизнес Эксперт» Юрий Лялин, проводивший экспертизу, определил стоимость изъятия кафе «Марья» в 25,9 млн руб. Business-class.su пишет, что рыночная стоимость здания кафе составила 8,1 млн руб., земельного участка под ним — 11,6 млн руб. Убытки и упущенную выгоду, которые понесет собственник в результате изъятия, оценили в 6,1 млн руб.

В рамках масштабной реконструкции внутриквартальной дорожной сети администрация Перми запланировала изъять из частной собственности примерно 67 участков и объектов недвижимости. Среди этих площадок и участок со зданием кафе «Марья», принадлежащие предпринимателю Антону Масленку. Администрация города за выкуп этого имущества предлагает предпринимателю 10,9 млн руб. Собственная оценка бизнесмена показала, что актив стоит не меньше 13 млн руб. Господин Масленок, не согласный с планами властей, подал в суд встречный иск к мэрии, потребовав провести экспертную оценку своего имущества. Арбитраж удовлетворил это ходатайство, экспертизу необходимо было провести до 28 декабря 2020 года. Судебное заседание по делу состоится 17 марта.