Три памятника археологии в Уфе внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия

В перечень выявленных объектов культурного наследия на территории Башкирии внесены три памятника археологии в Уфе, следует из приказа Управления по государственной охране объектов культурного наследия республики от 8 февраля, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Все три объекта находятся на улице Сочинской: культурный слой XV-XIX веков, культурный слой конца XVIII — начала XX века на улице Сочинской, 29 и культурный слой XVII-XIX веков.

Всего в перечень внесено 14 объектов, в том числе два — в Аургазинском, три — в Баймакском, пять — в Бирском и один — в Учалинском районе.

Майя Иванова