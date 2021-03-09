В Армении прекратили полномочия представителя ЮНИСЕФ

Власти Армении прекратили полномочия представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг. Пресс-секретарь МИДа страны Анна Нагдалян заявила, что Ереван был недоволен ее работой. СМИ при этом сообщали, что Марин Кларк-Хаттинг объявили персоной нон-грата по обвинению в шпионаже.

ЮНИСЕФ занимается проблемами детей и подростков. Среди направлений его деятельности — борьба с детской нищетой, поддержка детей с ограниченными возможностями, защита от насилия, помощь при ЧС и военных конфликтах и т. д.

«Для армянской стороны были проблематичными упущения представителя ЮНИСЕФ Марин Кларк-Хаттинг при осуществлении деятельности в рамках своего мандата и не отвечающий принципам сотрудничества стиль работы. Следовательно, правительство приняло решение прекратить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Республике Армения»,— сказала госпожа Нагдалян «РИА Новости».

Ранее Telegram-канал Mediaport сообщил, что представителя ЮНИСЕФ объявили в Армении персоной нон-грата за шпионаж в пользу Азербайджана и Великобритании. При этом власти якобы хотели скрыть этот факт от общественности. Марин Кларк-Хаттинг начала работать в Армении в июле 2020 года, она проработала восемь месяцев.