Почти 8 млн рублей похитили у жителей Удмуртии за минувшие выходные

В минувшие выходные 34 жителя Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 7,84 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Деньги похищались под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных — «зеркальных». Также зарегистрированы факты хищения под предлогом покупки и продажи товаров через интернет. Возраст потерпевших — от 19 до 64 лет. Большинство заявлений поступило от жителей Ижевска, Можги, Воткинска, Глазова, Сарапула, Малопургинского и Кезского районов.

Так, у жительницы Глазова похитили 4,3 млн руб. под предлогом попыток оформления кредитов на ее имя злоумышленниками. Ей звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. Для предотвращения операций они посоветовали оформить максимальное количество кредитов, обналичить деньги и перевести их на указанные счета. Женщина поверила звонившим. Она поняла, что ее обманули, лишь через несколько дней.