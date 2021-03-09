В Челябинской области за сутки выявили менее 150 случаев коронавируса

На территории Челябинской области, по данным на 9 марта, за прошедшие сутки выявили 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. До этого последний раз менее 150 случаев фиксировалось в регионе 28 октября. Общее количество заболевших с начала пандемии в области достигло 53623, сообщает региональный минздрав.

Продолжают лечение в больницах и амбулаторно 5153 пациента. Выписано за сутки 162 человека. Умерло девять, в том числе шестеро от ковидной пневмонии и трое – от других причин при сопутствующем COVID-19.