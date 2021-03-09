Роскачество составило рейтинг блинов с мясом

Роскачество к начавшейся 8 марта масленичной неделе проверило замороженные блинчики с мясом 20 торговых марок. Общую оценку выше четырех баллов получила продукция пяти производителей. В образцах трех торговых марок обнаружены бактерии кишечной палочки, у половины образцов выявлены несоответствия требованиям регламента по микробиологическим показателям.

Топ-5 производителей блинов с мясом:

«Сибирская коллекция» (5 баллов),

Globus (4,9),

«У Палыча» (4,8),

«Окраина» (4,6),

Handy Craft (4,2).

Рекордсменом по количеству начинки стали блины «У Палыча» (37,9%).

По данным Роскачества, бактерии кишечной палочки содержали блины с мясом «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко». Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у марок «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко, «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».

Роскачество сообщило, что в блинах не обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов в опасных для здоровья количествах. Норме соответствует и количество фосфатов и антибиотиков в мясной начинке всех проверенных марок, ни один образец не содержал генно-модифицированных источников, консервантов и синтетических пищевых красителей.