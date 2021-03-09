На Дону на подрядчика строительства спорткомплекса школы завели уголовное дело

В Октябрьском районе в результате проверки исполнения муниципального контракта прокуратура возбудила дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере) в отношении подрядчика строительства

физкультурно-оздоровительного комплекса МБОУ средней образовательной школы № 43 в хуторе Ильичевка Алексеевского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным пресс-службы СУ СК РФ, подрядчик не выполнил условия муниципального контракта на строительство физкультурно-оздоровительного центра. Кроме того, представил фиктивные документы об использованных материалах, оборудовании и выполненных работах, на основании которых ему были перечислены денежные средства. Ущерб бюджету составил 600 тыс. руб. Прокуратура внесла представления директору школы и начальнику муниципального учреждения службы района, который являлся заказчиком. «Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль»,— говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Наталья Шинкарева