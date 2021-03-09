Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу выявленных взяток

По количеству выявленных в 2020 году случаев взяточничества Челябинская область вошла в первую десятку российских регионов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные генеральной прокуратуры. По словам начальника управления ведомства по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктора Балдина, регион занимает седьмое место. Позиции с первой по шестую занимают, соответственно, Москва, Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Башкортостан. В десятке также Ростовская область, Дагестан и пермский край.

Меньше всего взяток в 2020 году, по данным Генпрокуратуры, зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Хакассии, Туве, а также Костромской, Мурманской и Магаданской областях.

При этом господин Балдин подчеркнул, что в сводках коррупционных преступлений лидерами всегда будут регионы, где «сосредоточено обращение финансовых активов», принимаются экономически значимые решения, располагаются федеральные органы власти и промышленные производства. Кроме того, статистика говорит не столько о том, в какой степени регионы подвержены коррупции, сколько об активности правоохранительных органов по их выявлению.