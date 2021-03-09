Продажи легковых машин в Татарстане в феврале выросли на 4,7%

В Татарстане в феврале 2021 года было продано 4,8 тыс. новых легковых машин, что на 4,7% больше, чем год назад. Об этом говорится в сообщении агентства «Автостат».

Среди регионов РФ по объему продаж новых легковых машин в феврале Татарстан занял третье место. Лидирует Москва с 14,6 тыс. проданных автомобилей. Второе место занимает Подмосковье с 8,1 тыс. машин. В пятерку также входят Краснодарский край и Башкортостан.

Всего в РФ в феврале 2021 года продали 103,2 тыс. легковых машин, что на 4,4% меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"