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В Петербурге замедлился тренд на снижение распространения коронавируса

Тренд на снижение распространения инфекции замедлился. Показатель госпитализаций продемонстрировал формирование высокого плато. Об этом говорится в информационной справке межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

В документе указывается, что за неделю в городе на 40,6% увеличилось количество заболевших, которые обратились к медикам. При этом общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 0,4 %.

«Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием»,— сообщается в справке. Петербуржцев призывают вакцинироваться, «учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию и высокую вероятность нового роста».

Добавим, что за неделю количество наблюдаемых пациентов в стационарах выросло на 0,93%. Число летальных исходов за отчетный период выросло с 269 до 311 случаев (+15,6%).

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