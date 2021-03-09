«8 марта не совсем удобный праздник»

Владимир Путин поздравил женщин с праздником 8 марта. Президент говорил о дне весны, любви и традициях. В свою очередь Дмитрий Медведев как глава «Единой России» признал, что в российской власти недостаточно представительниц прекрасного пола. При этом он призвал быть острожным с таким вопросом, как борьба женщин за свои права. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает 8 марта неоднозначным праздником.

Владимир Путин в своем поздравлении напомнил о традиционных ценностях, которые российские женщины передают из поколения в поколение. Нашей прекрасной половине удается все: успевать хранить домашний очаг, достигать успехов в работе, учебе и оставаться при этом привлекательными, любить и быть любимыми.

Дмитрий Медведев воздержался от каких-либо глубоких смыслов — просто пожелал счастья, здоровья, любви. Правда, ранее председатель «Единой России» посетовал, что представительство женщин в российских органах власти весьма скромное, в отличие от ряда европейских стран, где это имеет место и даже доказывает свою эффективность.

Однако борьба за права женщин — вопрос непростой, у нас любую тему можно сделать поводом для манипуляций.

Можно сделать осторожный вывод: домашний уют, работа и учеба первичны, а политическое представительство лучше оставить мужикам, и даже не им, а профессионалам.

Впрочем, в российской политике и бизнесе достаточно женщин. И много просто успешных представительниц прекрасного пола. У нас даже есть специальные женские организации. Вот, например, Союз женщин России во главе с Екатериной Лаховой. Если кто вдруг запамятовал, летом прошлого года Екатерина Филипповна обратила внимание президента на мороженое «Радуга». Депутат возмутилась неполиткорректными цветами на обертке, напоминающими гей-пропаганду. Этой истории не дали хода.

При этом не совсем понятны цели и задачи таких союзов, хотелось бы понять, какие у них заслуги и достижения, кроме как всецело поддерживать усилия президента и правительства на пути к стабильности. А что стоят сами по себе названия уполномоченных органов? Вот, например, Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Как-то все это немного странно звучит, не правда ли?

8 марта не совсем удобный праздник. В нынешней России в целом напрашивается большая праздничная реформа. Кроме Нового Года, пожалуй, все «красные дни календаря» не совсем однозначные.

Дело в том, что Международный женский день — повод женщинам напомнить о своих правах.

Это революционная дата. В СССР — стране победившего социализма, — понятно, все женские проблемы были решены, и он превратился в повод поздравить прекрасный пол. При этом Советский Союз можно смело назвать самой феминисткой страной, где женщины работали грузчиками и даже забивали костыли на железной дороге.

В так называемой новой России на тему 8 марта появилось немало едких ухмылочек и пошлых замечаний: мол, это праздник по половому или, как модно сейчас говорить, гендерному признаку. Тоже отчасти дискриминация: день женщины есть, значит, должен быть день мужчины. Да и сами основательницы — Клара Цеткин и Роза Люксембург — тоже фигуры по-своему противоречивые. Их идеология как раз была направлена против тех самых традиционных ценностей. Это не ради сохранения домашнего очага, а, наоборот, для создания женщины-борца — как сейчас говорят, активиста — в помощь мировой революции.

Во многих странах мира так и происходит — идет переосмысление роли женщины. А где-то проходят марши, акции, столкновения с полицией. Но сейчас не все в порядке с правами не только женщин, но и человека в принципе. Вроде на дворе XXI век, а ситуация очень напоминает события столетней давности. 8 марта — повод обо всех этих проблемах задуматься. Государству нужно быть ближе к человеку, понимать, что ему нужно. Впрочем, праздник есть праздник — впору радоваться, значит, порадуемся.