Немцы надеются устроить брекзит

К ответному матчу стартового раунда плей-офф Лиги чемпионов, который состоится в среду, «Ливерпуль», в первом обыгравший «Лейпциг» со счетом 2:0, подошел вроде бы в статусе стопроцентного фаворита. Но причины верить в то, что немецкий клуб еще может побороться за четвертьфинал, обнаруживаются без труда. Они кроются в отвратительной форме ливерпульцев, оказавшихся в глубоком кризисе. Что думают о шансах команд аналитик «Фонбет»?

Если бы речь шла об обычно сезоне, то следовало признать: второй матч «Ливерпуля» с «Лейпцигом» — практически чистая формальность. Победа со счетом 2:0 в гостях — это гигантский запас прочности. А «Ливерпуль» совсем не из тех команд, что с гигантским запасом легко расстаются. В общем, «Лейпцигу» стоит уже прощаться с Лигой чемпионов.

Но не все так просто. И поводы для надежды тем, кто переживает за «Лейпциг», обнаружить несложно. Напротив, они под рукой — сезон-то все же необычный.

Начать нужно со статуса матча. Это формально он для немецкой команды гостевой. На самом деле связанные с пандемией коронавируса ограничения, наложенные на перемещения британцев по Европе, отправили обе встречи «Ливерпуля» и «Лейпцига» на нейтральное поле — в Будапешт. А на нейтральном поле чья-то победа в споре примерно равных соперников со счетом 3:1 (такого немцам хватит, чтобы выйти в четвертьфинал даже без овертайма) не является чем-то абсолютно чудесным.

Но это так — нюансики. Главный повод верить в то, что для «Лейпцига» ничего еще не потеряно, заключается в другом.

К самому немецкому клубу в целом по сезону и конкретно по отрезку на стыке весны и зимы вопросов мало. В чемпионате Германии он по-прежнему демонстрирует очень симпатичный — организованный, сбалансированный — футбол и по-прежнему исправно набирает очки (субботняя победа над «Фрайбургом» — 3:0 — была уже шестой подряд) и не дает расслабиться самой «Баварии», держась вплотную к ней.

К «Ливерпулю» — вопросов хоть отбавляй. Это он, а не создавший уже шикарный отрыв в чемпионате «Манчестер Сити», — едва ли не основная тема дискуссий, связанных с английским футболом. Редко видишь, как действующий обладатель титула так стремительно и круто падает.

А падение ливерпульцев и в самом деле выглядит страшным. Если отсчитывать с конца декабря, то в 14 турах чемпионата, уместивших в отрезок протяженностью в два с половиной месяца, «Ливерпуль» победил всего трижды. Дома он, вообще, терпел катастрофу за катастрофой, проигрывая «Бернли», «Брайтону», «Манчестер Сити», «Эвертону», «Челси». Жуткую серию продолжило в субботу поражение — 0:1 — от «Фулхэма», который находится в «зоне вылета».

Раньше ливерпульские трудности было принято объяснять несчастливыми обстоятельствами. Под ними подразумеваются травмы. Но в последнее время английские эксперты обращают внимание на то, что осечки «Ливерпуля», как ни крути, — это следствие не только вечных ошибок в обороне, но и беззубости атаки. А ведь все звезды этой линии — Мохамед Салах, Фирмину, Садио Мане — в строю. Но играют они в феврале и марте так, что по количеству и качеству создаваемых моментов «Ливерпуль» ничуть не превосходит середняков премьер-лиги. К тому же резкие слова тренера Юргена Клоппа в адрес Салаха и ранняя замена египтянина в игре с «Челси» заставили подозревать наличие конфликтной обстановки в недавно идеальном коллективе.

Собственно, первый матч с «Лейпцигом» в этом смысле был поразительным исключением из правила. В нем тылы «Ливерпуля» практически не фальшивили, а атака была очень эффективна. Но если в ответной встрече он сыграет на том уровне, что превратился в привычный, на том уровне, на котором играл на минувшей неделе с «Челси» и «Фулхэмом», у «Лейпцига» шансы точно появятся.

Тем не менее, букмекеры https://www.fonbet.ru/sports/football/15290/26481371/?utm_source=kommersant.ru&utm_medium=native&utm_campaign=all_base&utm_content=article&utm_term=leipzing_liverpool_09_03_21&partner=123 не очень-то в них верят. Железобетонного фаворита в ответном матче нет — вероятность победы оценивается коэффициентом 3.10 у немецкой команды против 2.35 у «Ливерпуля», но шанс, что «Лейпциг» сможет пробиться в следующую стадию, эксперты считают крайне сомнительным и дают на него коэффициент 8.50. Матч состоится 10 марта в 23.00 по московскому времени.