Дефицит кадров в полиции Екатеринбурга составил 14%

Врио начальника УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко заявил об «острой проблеме», связанной с кадровым обеспечением. По его словам, в целом некомплект городской полиции составляет 14%.

«Самый большой дефицит наблюдается в патрульно-постовой службе (ППС) - более 30%. 17% сотрудников не хватает в службе участковых»,- отметил господин Швыдченко во время доклада на заседании гордумы.

Он уточнил, что за 2020 год в ППС прибыли 30 сотрудников, участковыми стали работать еще 25 человек. «По решению кадровой проблемы проводится работа»,- добавил Андрей Швыдченко.

Отвечая на вопросы депутатов, врио начальника УМВД по Екатеринбургу уточнил, что средняя зарплата лейтенанта полиции составляет 23-25 тыс. руб., начальника отдела - 45-50 тыс. руб.

Анастасия Реутова