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В Пензе привлекут инвесторов для строительства трех школ

В Пензе планируется построить три новых школы с привлечением частного капитала до конца 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.

Утвержденные недавно поправки в госпрограмму «Развитие образования» позволили ввести новый порядок софинансирования расходов на строительство школ, в том числе по принципам государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как отметил мэр города Андрей Лузгин, Пенза нуждается в строительстве 10 тыс. новых школьных мест, и с механизмом ГЧП эта работа может пойти быстрее.

Мария Шахрай


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