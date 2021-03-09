В Пензе привлекут инвесторов для строительства трех школ

В Пензе планируется построить три новых школы с привлечением частного капитала до конца 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.

Утвержденные недавно поправки в госпрограмму «Развитие образования» позволили ввести новый порядок софинансирования расходов на строительство школ, в том числе по принципам государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как отметил мэр города Андрей Лузгин, Пенза нуждается в строительстве 10 тыс. новых школьных мест, и с механизмом ГЧП эта работа может пойти быстрее.

Мария Шахрай