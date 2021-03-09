Осужденный за взятки бывший сотрудник ГИБДД Кемеровской области выплатил штраф 1,4 млн рублей

В Кузбассе приставы взыскали штраф в размере 1, 4 млн. руб. с бывшего сотрудника ГИБДД, осужденного за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе кемеровского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), отметив, что экс-полицейский, ранее занимавший пост замначальника отдела дорожно-патрульной службы, погасил штраф одним платежом. Фамилию осужденного в ведомстве не называют.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом прошлого года Центральный райсуд Новокузнецка вынес приговор бывшему заместителю начальника одного из отделов ГИБДД Кемеровской области Андрею Харченко.

Он был признан виновным в получении взяток от предпринимателя за беспрепятственную перевозку угля по территории Новокузнецка — по 20 руб. за каждую тонну перевезенного груза. По ст. 290 УК РФ (взятка) Харченко назначили два года в колонии строгого режима и штрафа в размере 1,4 млн руб.

Илья Николаев