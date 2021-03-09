В Мокроусе водитель сбил двух подросток и скрылся

В Федоровском районе Саратовской области началась проверка по факту ДТП, в котором пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, вечером 7 марта на улице Степная районного поселка Мокроус неизвестный автомобиль сбил двоих пешеходов 13 и 15 лет, которые шли по обочине. Оба обратились за медицинской помощью, один был госпитализирован.

Водитель с места происшествия скрылся, не оказав помощи пострадавшим. По предварительной информации, наезд совершил автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 31-летнего местного жителя, более точные данные устанавливаются.

Марина Ковалева