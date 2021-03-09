В ТРЦ «Планета» откроются магазины FUNDAY, «Спортмастер» и O’STIN

Весной 2021 года в торгово-развлекательном центре «Планета» в Перми откроются бренды одежды FUNDAY и O’STIN, а также магазин товаров для спорта и активного отдыха «Спортмастер», сообщают в пресс-службе MallTech — девелопера «Планеты». Магазин FUNDAY начнет работу в Перми впервые, а O’STIN и «Спортмастер» откроются в обновленных форматах, с расширенным ассортиментом.

Сеть FUNDAY действует с 2013 года, насчитывает более 160 розничных магазинов, а также интернет-магазин. Особенность обновленного формата FUNDAY в ТРЦ «Планета» — светлые стеновые панели, которые не отвлекают от разнообразных коллекций одежды. Новый формат предложит покупателям не только линейки женской, мужской и детской одежды, но и расширенный выбор аксессуаров, домашней одежды и белья. Магазин FUNDAY площадью 1,07 тыс. кв. м разместится на втором этаже.

Бренд одежды OSTIN работает в сегменте fashion retail, в России имеет более 720 розничных магазинов. По данным сервиса 2gis.ru, в Пермском крае OSTIN насчитывает семь филиалов, по одному из них находится в Березниках и Соликамске. Магазин OSTIN, который откроется в «Планете», станет самым большим филиалом сети в Перми, площадь магазина составит 900 кв. м. OSTIN расположится на втором этаже.

Магазин спорттоваров «Спортмастер» в ТРЦ «Планета» будет иметь комфортные примерочные кабины, места для подзарядки гаджетов, интернет-киоски с возможностью заказа онлайн. Магазин также будет находиться на втором этаже, его площадь составит 2,38 тыс. кв. м.

Сейчас магазины O’STIN, FUNDAY и «Спортмастер» находятся на этапе строительно-монтажных работ.

Напомним, строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года, застройщиком является московский девелопер MallTech, генподрядчик — АО «Ренейссанс Констракшн» (контролируется турецкими бизнесменами). Общая площадь ТРЦ составит 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, среди них бренды Reserved, Uniqlo, Hoff, «Золотое Яблоко». Одним из ключевых арендаторов ТРЦ станет кинотеатр объединенной сети «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино». Кроме того, в «Планете» откроется 19 кафе и ресторанов, общая вместимость фудкорта составит 1,1 тыс. посадочных мест.

Техническое открытие торгового центра может состояться в конце марта. Официальный запуск ТРЦ «Планета», по данным “Ъ-Прикамье”, запланирован на 16 апреля.