В Башкирии зарегистрировано 29 790 заболевших коронавирусом

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 29 790 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании. Умерли по этой причине 303 человека. За последние сутки заболевание зарегистрировано у 133 жителей республики. На лечении в стационарах находятся 270 пациентов, из них 29 — в отделениях интенсивной терапии, еще 5246 заболевших лечатся на дому.

По словам Максима Забелина, заболевание ОРВИ и гриппом снизилось на 20% по сравнению предыдущим годом. Заболеваемость пневмонией увеличилась на 1%.

Влада Шипилова