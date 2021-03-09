В Волковском театре Ярославля откроется общероссийская театральная биржа

В Ярославле на базе драматического театра имени Федора Волкова будет открыта театральная биржа для молодых актеров, сообщают «Известия» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову. В сообщении отмечается, что биржа будет работать в форме фестиваля дипломных спектаклей, на который приедут руководители театров из Москвы и регионов, а также кино- и телевизионные продюсеры, которые отберут молодых актеров для своих трупп и постановок.

По словам министра культуры, первую театральную биржу планируется провести в Ярославле в конце апреля 2021 года, когда на базе Волковского театра будет проходить ежегодный фестиваль «Будущее театральной России». Ольга Любимова отметила, что идею организовать театральную биржу высказали художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис и ректор РАТИ (ГИТИС) Григорий Заславский, В Минкульте поддержали эту идею.

«Насколько это замечательно, когда старейшая сцена Волковского театра принимает молодых артистов. Они получили дипломы и едут в Ярославль, чтобы представить себя. В Ярославль на смотр талантов приедут руководители региональных театров, ведущие кастинг-директора индустрии, представители интернет-платформ, теле- и кинопродюсеры. Результатом недельной работы должна стать профессиональная актерская база. Также каждый участник будет сфотографирован, будет создано портфолио»,— цитируют «Известия» госпожу Любимову.

Министр культуры также рассказала, что в настоящее время обсуждается идея возрождения практики распределения выпускников театральных учебных заведений в российские театры. Такая практика существовала в советское время.

Антон Антонов