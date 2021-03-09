За год в Прикамье на 70% вырос спрос на участки для жилищного строительства

В 2020 году в Пермском крае было зафиксировано 1829 сделок по договорам купли-продажи земельных участков, из них 1757 участков приобретено гражданами, 72 участка — юридическими лицами. Для сравнения: по данным пресс-службы краевого управления Росреестра, в 2019 году в регионе было заключено 1078 сделок по купле-продаже земельных участков — это на 70% меньше, чем заключили в 2020 году. Общая стоимость территорий, приобретенных в собственность физических лиц, составила более 734 млн руб. Юрлица заплатили за свои участки около 500 млн руб.

Руководитель управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина отметила, что на фоне пандемии коронавируса и опасений заболеть в городе спрос на индивидуальное жилищное строительство вырос в целом по России. По сведениям аналитиков рынка недвижимости, спрос на частное жилье вырос также на фоне колебаний курсов валют — россияне начали искать подходящие способы сохранения сбережений. Кроме того, на рынке загородного жилья сказалась программа сельской ипотеки, запущенная в 2020 году. Эта программа позволяет брать ипотечный кредит по льготной ставке — от 0,1 до 3% почти во всех населенных пунктах с населением не более 30 тыс. человек, добавила Лариса Аржевитина.

Для жилищного строительства в Прикамье за год физические лица купили 1336 участков, юрлица — 16 участков. Кроме того, граждане приобрели 49 участков сельскохозяйственного назначения, в собственность юридических лиц перешло 25 сельхозучастков.

Кроме того, в 2020 году физические лица заключили 6192 договора аренды земельных участков, в том числе 2088 договоров для жилищного строительства, 1045 договоров для сельскохозяйственного использования, 752 договора для ведения предпринимательской деятельности и 846 договоров для ведения садоводства. Юридические лица заключили 2764 договора аренды, в том числе 413 — по земельным участкам сельхозназначения, 552 участка в составе земель промышленного и иного специального назначения, 402 участка для общественного использования объектов капитального строительства, 180 участков для ведения предпринимательской деятельности. Еще 184 участка было получено в аренду для отдыха, 281 участок — для производственной деятельности, 510 — для транспорта.