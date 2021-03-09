ЗАО «Курорт Ключи» выплатило более 300 тыс. рублей за травму, полученную в санатории

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю взыскали компенсацию морального вреда в пользу жительницы края, получившей травму во время отдыха в санатории. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

В ноябре 2019 года жительница Пермского края отдыхала в санатории «Красный Яр» и сломала ногу, поскользнувшись на обледенелой плитке. В течение трех месяцев после операции она была вынуждена передвигаться по квартире с помощью ходунков и костылей. Женщина подала иск в суд о взыскании расходов на лечение и компенсацию морального вреда. Судом была произведена замена ненадлежащего ответчика — ООО «Санаторий „Красный Яр“» надлежащим — ЗАО «Курорт Ключи», так как именно эта организация взяла на себя обязательства по оказанию истцу услуг проживания, питания, курортного лечения и досугового обслуживания.

В ходе процесса было установлено, что вред женщине причинен в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд обязал ЗАО «Курорт Ключи» выплатить более 307 тыс. руб. «Применения мер принудительного взыскания не потребовалось, организация перечислила всю сумму задолженности в установленный для добровольного исполнения срок»,— сообщается на сайте УФССП.