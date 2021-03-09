Объем инвестиций в Башкирии вырос на 0,9%

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году в Башкирии составил 100,9%, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. «Это говорит о жизнестойкости нашей экономики и правильных наших действиях по привлечению инвестиций», – отметил господин Хабиров. Он поблагодарил инвесторов, «которые нам поверили за это время и продолжают инвестировать в нашу республику».

По этому показателю Башкирия занимает третье место в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области и республики Марий Эл.

По итогам 2019 года, сообщил Радий Хабиров, объем инвестиций вырос на 19%.

Влада Шипилова