Жителя Красноярска, распылившего перцовый баллончик в сотрудников ФСБ, признали политзаключенным

В Красноярске 27-летнего местного жителя Артема Загребального признали политзаключенным, сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). «Правозащитный центр «Мемориал» считает Артема Загребельного политическим заключенным и требует его немедленного освобождения из-под стражи и пересмотра приговора», - говорится в сообщении.

В 2020 году его признали виновным в применении насилия, «опасного для жизни и здоровья» сотрудников ФСБ (ч. 2 ст. 318 УК РФ), и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Ранее силовики попытались задержать его в подъезде собственного дома, в итоге молодой человек применил перцовый баллончик. По словам последнего, сотрудники ведомства тогда якобы не представились и не показали документы.

Сотрудники ФБС должны были провесить у него обследования в квартире в рамках оперативно-розыскных мероприятий по делу об экстремизме.

Ранее Артем Загребальный переписывался «ВКонтакте» с украинским блогером Евгением Вольновым (настоящее имя Никита Кувиков), обсуждая пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», во время которого погибли около 60 человек. Самого Кувикова в 2019 году обвинил в призывах к терроризму и экстремизму из-за звонков с сообщениями о «трехстах трупах» после пожара в торговом центре.

Юлия Сасевич