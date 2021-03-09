Обвиняемого в краже бриллиантов из «Казанской ярмарки» иностранца экстрадировали в РФ

Аргентина решила экстрадировать в Россию гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро, обвиняемого в краже брилдиантов на 160 млн рублей из выставочного центра «Казанская ярмарка ((п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Напомним, сам инцидент произошел еще в июле 2018 года. Следствие утверждало, что колумбиец с сообщниками совершил хищение чемодана с драгоценностями на 160 миллионов рублей у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds. Позже он был заочно арестован и объявлен в розыск. В сентябре 2019-го его задержали в Аргентине.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро будет доставлен в Москву», — отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"